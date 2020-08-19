مقتل امراة واصابة زوجها الناشط بهجوم مسلح في البصرة

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان امراة قتلت واصيب زوجها الناشط بهجوم مسلح في البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه ناشط وزوجته في منطقة الامن الداخلي بمحافظة البصرة، ما ادى الى مقتل المرأة واصابة زوجهافي الحال".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".