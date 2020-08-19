نانسي عجرم: 'الجوّ حزين بالبيت'... والسبب؟

وتحدّثت النجمة نانسي عجرم في مداخلتها عن الانفجار، بالتأكيد على أن ما حصل في مرفأ بيروت لم يشهد لبنان مثيلاً له حتى في زمن الحرب، واعتبرت الأضرار الّتي لحقت بعيادة زوجها الطبيب فادي الهاشم لا تُقارن بخسائر البلد.ورغم ابتعاد موقع الإنفجار عن مكان سكنها، إلا أن نانسي عجرم قد سمعت صوت دوي الانفجار وكشفت عن الآثار القاسية والحزينة على نفسيّة الجميع بالقول:

"في حالة جنون وإحساس ما بينوصف، تملّكنا الخوف على حالنا وأهلنا، ووقت بلشنا نشوف مشاهد الدمار على التلفزيون حسّينا بمشاعر الحزن والغضب والخوف".

وعن الآثار النفسية على أطفالها، قالت نانسي عجرم "كلّنا منكوبين داخلياً، الجوّ حزين بالبيت وبرّات البيت.. ومن الطبيعي انو الولد يسمع ويتأثر بس حاولت ما يحضروا كتير أخبار".