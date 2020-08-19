كوريا الجنوبية تضيء برج العاصمة لتعزية بلد عربي

كشفت وكالة يونهاب للانباء، ان عاصمة كوريا الجنوبية ستقوم بإضاءة برج جبل نامسان المعلم الأول الذي يرمز للعاصمة، بالأنوار الأحمر والأخضر والأبيض ألوان العلم اللبناني، للتعبير عن التعزية بضحايا الانفجار الذي هزّ بيروت.

وجاءت هذه الفعالية استجابة لطلب السفارة اللبنانية لدى كوريا الجنوبية، وسيضاء البرج لمدة ساعتين ابتداءً من الساعة السابعة مساء. وقال القائم بأعمال عمدة سيول سيو جونغ- هيوب في هذه المناسبة: "نشاطر الشعب اللبناني وسكان بيروت أحزانهم وننقل لهم عزاء الشعب الكوري مواساته".





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