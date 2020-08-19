قريبا... قيادة السيارة من دون يدين تصبح ممكنة

وبدأت وزارة النقل بدعوة المجتمع للمشاركة في عملية تشاور عامة تتضمن تقديم أي أدلة على إمكانية تطبيق أنظمة الحفظ الآلي للقيادة في الحارات على الطرق (ALKS).
وتعتبر جمعية مصنعي وتجار السيارات في بريطانيا أن هذا النظام يمكن أن يقلل حوادث الطرق.
وتقول وزارة النقل إن الدوائر المختصة قد تستخدم التكنولوجيا التي تمكن السيارة من أن تقود نفسها لما يصل إلى 70 ميلا في الساعة، الأمر الذي قد يجعل قيادة السيارات بشكل ممل لمسافات طويلة على الطريق السريع جزءا من الماضي.
وحظيت تكنولوجيا أنظمة الالتزام الآلي بالسير في الحارات بموافقة اللجنة الاقتصادية المعنية بأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE)، والمملكة المتحدة عضو فيها.
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