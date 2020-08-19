بن سلمان يبحث مع الكاظمي اعادة التوازن لاسواق النفط

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، الاربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اعادة التوازن لاسواق النفط. وقالت وكالة الانباء السعودية ان "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اجرى اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث الاستقرار في اسواق النفط العالمية واعادة التوازن اليها". واضافت ان "الجانبين اكدا على اهمية التزام جميع الدول الاعضاء في اتفاق اوبك بلس بتنفيذ الاتفاق والية التعويض المتفق عليها".

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