نائب يستغرب صمت بعض السياسيين عن التطبيع الاماراتي- الاسرائيلي

استغرب النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم، الاربعاء، صمت بعض السياسيين عن التطبيع الاماراتي- الاسرائيلي.
وقال سالم في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "بعض الكتل السياسية لم ترفض او تستنكر خيانة التطبيع الاماراتي الصهيوني"، عازيا ذلك الى "شراء الذمم وبيع المبادئ بالمال الخليجي".
واضاف ان "هذه الخيانة هي خيانة للاسلام والمسلمين والمؤيد والساكت عن هذا التطبيع القذر انما هو مشارك في هذه الجريمة سواء في الخفاء او العلن".
واضاف ان "هذه الخيانة هي خيانة للاسلام والمسلمين والمؤيد والساكت عن هذا التطبيع القذر انما هو مشارك في هذه الجريمة سواء في الخفاء او العلن".
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