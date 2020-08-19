الحلبوسي يصل السليمانية

وصل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاربعاء، الى محافظة السليمانية للقاء رئيس الجمهورية برهم صالح. وقال مراسل الخليج 365، ان عددا من اعضاء مجلس النواب كانوا في استقبال الحلبوسي بمطار السليمانية، مشيرا الى انه توجه فور وصوله الى مقر الرئيس صالح.



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