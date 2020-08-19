قطع اراضي الرواد على طاولة الرياضة النيابية

وذكر بيان عن مكتب رئيس اللجنة عباس عليوي ان الاخير "استقبل، اياد شلال رئيس رابطة الرواد الرياضيين".

واضاف ان "اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة في مجلس النواب عدداً من الملفات المهمة من بينها المشاكل التي يعاني منها الابطال والرواد الرياضيين وخاصة الحصول على قطع الاراضي وفقا لما ورد في القانون الصادر من مجلس النواب عام 2013".



وأكد عليوي على ضرورة "تفعيل مواد القانون فيما يخص الاراضي والجانب الصحي"، لافتا الى ان "بعض المحافظات تعاملت مع القانون بشكل سليم واستلمت طلبات الرواد والابطال".

واوضح النائب عليوي بان "جزءا من الرياضيين الابطال والرواد تم منحهم قطع اراضي في بعض المحافظات بينما تجاهلت محافظات اخرى ومن ضمنها امانة بغداد بشكل واضح الدعوات المتكررة بمنح الرواد والابطال قطع اراضي تحت ذريعة عدم وجود مساحات كافية لتلبي الاحتياجات".



ولفت النائب عليوي الى ان "اللجنة شباب ورياضة سنستمر بالضغط على الجهات المعنية من خلال ايصال صوت الرواد والابطال الى الامانة العامة لمجلس الوزراء،"، مشيرا الى أن "الاهتمام بشريحة الرواد والابطال ليست منة وانما هي واجب على الجميع تثمينا لما قدموه من انجازات خلال سني عمرهم التي افنوها في خدمة العراق ورفع علمه في البطولات والمحافل الدولية".