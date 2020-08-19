النقل تعلن اعادة افتتاح ساحة عباس بن فرناس امام حركة المسافرين من والى مطار بغداد

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بتوجيه من وزير النقل ناصر حسين الشبلي وضمن الخطط الخاصة بتعزيز حجم خدمات النقل، اعادت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود ،اليوم الاربعاء، افتتاح ساحة عباس ابن فرناس امام حركة المسافرين الوافدين من والى مطار بغداد الدولي بعد توقفها خلال فترة الحظر الوقائي".

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فيما قال مدير عام الشركة كريم كاظم حسين ان "ملاكات الشركة انهت كل اعمال التهيئة والتنظيف الخاصة باعادة الافتتاح"، مشيرا الى ان "ساحة عباس ابن فرناس ستكون متاحة من اليوم امام حركة العجلات والمسافرين الوافدين من والى مطار بغداد الدولي".

وتابع ان "توجيهات مركز الوزارة وخطط الشركة تستعد لادخال حزمة من المشاريع والخدمات حيز التنفيذ سيما في مجال نقل رواد مطار بغداد الدولي خلال الفترة المقبلة خدمة للمواطنين"، لافتا الى ان "الشركة وكونها احدى تشكيلات وزارة النقل تسعى الى تعزيز وتطوير حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وبصورة تنسجم مع متطلبات الجانب الوقائي والصحي".