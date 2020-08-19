صالح والحلبوسي يؤكدان على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة كاستحقاق وطني

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، على إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة، وذلك في لقاء جمعهما في مدينة السليمانية.
واكد صالح والحلبوسي بحسب البيان "على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة كاستحقاق وطني، وركيزة أساسية للانطلاق نحو الإصلاح المنشود، وأهمية استكمال قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب وإرساله إلى رئاسة الجمهورية".
وشدد رئيسا الجمهورية ومجلس النواب على "وجوب توحيد الصفوف بين القوى العراقية وتغليب المصلحة الوطنية لترسيخ سيادة واستقرار العراق ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة، فضلاً عن تعزيز العلاقة والعمل المشترك من أجل حل شامل للمشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حسب الدستور بما يؤمن حماية الحقوق المعاشية للمواطنين ويحقق الحياة الحرة الكريمة لهم".
وتمت الإشارةوفقا للبيان إلى "الاستمرار في محاربة الإرهاب والقضاء على بؤره وخلاياه لتحقيق الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا، كما جرى استعراض آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأهمية دعم الجهود الدولية لتعزيز السلام في المنطقة."
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