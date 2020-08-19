كومان يحسم مصير ميسي مع برشلونة

وازدادت في الأيام القليلة الماضية الأنباء حول إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة ، بعد الخسارة القاسية أمام بايرن ميونخ 8-2 في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا

وقال كومان، في المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم الأربعاء: "كمدرب، أنت تريد أن يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم بفريقك وليس العكس".



وأضاف المدرب الهولندي: "ميسي لديه عقد مع برشلونة، وبدءًا من اليوم سنتحدث ونذهب إلى العمل، أتمنى أن يبقى معنا لسنوات أخرى".

وتابع: "إقناع ميسي بمشروعي؟ إذا قلت ذلك هنا، فلا داعي من مقابلته، إنها أشياء خاصة، وتقوم على ما يفكر به اللاعب في برشلونة وكيف يريد الاستمرار".

وواصل: "أنا المدرب المسؤول عن اتخاذ القرارات، ليس فقط من أجله ولكن من أجل اللاعبين الآخرين أيضًا، لديه عام في عقده مع الفريق ولكني أريد استمراره لما بعد ذلك".



وأوضح: "تغيير القوام الأساسي للفريق؟ ليس في البداية، اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 أو 32 عامًا لم ينته بعد ولكن يعتمد ذلك على مدى جوع اللاعب في البقاء هنا".وأكمل: "هناك لاعبون يبلغون من العمر 20 عامًا ولكنهم بدون جوع أو رغبة في العمل، نحن بحاجة إلى أفضل فريق للفوز بالمباريات".

وأردف: "أريد العمل مع لاعبين يريدون تقديم أفضل ما لديهم ولا شيء آخر".

وأتم: "عقدي؟ لدي عامين هنا، أعلم أن هناك انتخابات العام المقبل ولا يمكني ضمان مستقبلي إلا بالفوز فقط وإلا سيكون الرئيس الجديد متشككا تجاهي".