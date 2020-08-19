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كومان يحسم مصير ميسي مع برشلونة

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وازدادت في الأيام القليلة الماضية الأنباء حول إمكانية رحيل عن ، بعد الخسارة القاسية أمام بايرن ميونخ 8-2 في دور الثمانية من بطولة .

وقال كومان، في المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم الأربعاء: "كمدرب، أنت تريد أن يكون لديك أفضل اللاعبين في العالم بفريقك وليس العكس".

وأضاف المدرب الهولندي: "ميسي لديه عقد مع برشلونة، وبدءًا من اليوم سنتحدث ونذهب إلى العمل، أتمنى أن يبقى معنا لسنوات أخرى".

وتابع: "إقناع ميسي بمشروعي؟ إذا قلت ذلك هنا، فلا داعي من مقابلته، إنها أشياء خاصة، وتقوم على ما يفكر به اللاعب في برشلونة وكيف يريد الاستمرار".

وواصل: "أنا المدرب المسؤول عن اتخاذ القرارات، ليس فقط من أجله ولكن من أجل اللاعبين الآخرين أيضًا، لديه عام في عقده مع الفريق ولكني أريد استمراره لما بعد ذلك".


وأوضح: "تغيير القوام الأساسي للفريق؟ ليس في البداية، اللاعب الذي يبلغ من العمر 31 أو 32 عامًا لم ينته بعد ولكن يعتمد ذلك على مدى جوع اللاعب في البقاء هنا".
وأكمل: "هناك لاعبون يبلغون من العمر 20 عامًا ولكنهم بدون جوع أو رغبة في العمل، نحن بحاجة إلى أفضل فريق للفوز بالمباريات".

وأردف: "أريد العمل مع لاعبين يريدون تقديم أفضل ما لديهم ولا شيء آخر".

وأتم: "عقدي؟  لدي عامين هنا، أعلم أن هناك انتخابات العام المقبل ولا يمكني ضمان مستقبلي إلا بالفوز فقط وإلا سيكون الرئيس الجديد متشككا تجاهي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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