مسلحون يقتلون طبيبة ويصيبون امرأة اخرى وسط البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الاربعاء، بقيام مسلحين بقتل طبيبة واصابة امرأة اخرى وسط المحافظة. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين استهدفوا، اليوم، عجلة نوع كيا تقل اربع نساء بينهم طبيبة قرب تقاطع التجاري وسط محافظة البصرة". واضاف ان "الحادث ادى الى وفاة الطبيبة وامراة اخرى ونجاة الاخريات".

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