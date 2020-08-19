2020-08-19 | 19:21
438 مشاهدة
قررت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بعد فتحها تحقيقا داخليا أوليا، إغلاق القضية التي تتعلق باتهام رئيسه السويسري جاني إنفانتينو من قبل السلطات القضائية في بلاده بـ«التواطؤ» و«السلوك الجرمي» على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.
وقال بيان «الفيفا»، "بعد مراجعة الوثائق والأدلة ذات الصلة، قرر رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتم الكشف عن العديد من الاجتماعات غير الرسمية بين لاوبر وإنفانتينو بين عامي 2016 و2017 في الصحافة، بما في ذلك عن طريق «فوتبول ليكس» في عام 2018، مما أثار الشكوك في تواطؤ محتمل مع «الفيفا».
وأوقفت لجنة الأخلاق في «الفيفا» في السنوات الأخيرة، العديد من الشخصيات النافذة في عالم كرة القدم بإخضاعهم للإجراءات القانونية.
وتم الكشف عن العديد من الاجتماعات غير الرسمية بين لاوبر وإنفانتينو بين عامي 2016 و2017 في الصحافة، بما في ذلك عن طريق «فوتبول ليكس» في عام 2018، مما أثار الشكوك في تواطؤ محتمل مع «الفيفا».
وأوقفت لجنة الأخلاق في «الفيفا» في السنوات الأخيرة، العديد من الشخصيات النافذة في عالم كرة القدم بإخضاعهم للإجراءات القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيفا يبرئ إنفانتينو من أي مخالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.