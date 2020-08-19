فيفا يبرئ إنفانتينو من أي مخالفات

وقال بيان «الفيفا»، "بعد مراجعة الوثائق والأدلة ذات الصلة، قرر رئيس غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات إغلاق القضية بسبب الافتقار الواضح للأدلة المتعلقة بأي انتهاك مزعوم لقانون الأخلاقيات"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.وتم الكشف عن العديد من الاجتماعات غير الرسمية بين لاوبر وإنفانتينو بين عامي 2016 و2017 في الصحافة، بما في ذلك عن طريق «فوتبول ليكس» في عام 2018، مما أثار الشكوك في تواطؤ محتمل مع «الفيفا».

وأوقفت لجنة الأخلاق في «الفيفا» في السنوات الأخيرة، العديد من الشخصيات النافذة في عالم كرة القدم بإخضاعهم للإجراءات القانونية.

