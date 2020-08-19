العاني لواشنطن: هذه اسهل وصفة لانهاء اي نفوذ في العراق

طالب النائب ظافر العاني، الاربعاء، بان تنظر الولايات المتحدة الامريكية للعراق بمعزل عن موقفها من طهران.

وقال العاني في تغريدة على تويتر، " نريد من واشنطن ان تنظر للعراق بمعزل عن موقفها من طهران".

واضاف ان "مساعدة الدولة العراقية للوقوف على قدميها مجددا وتحسين واقع العراقيين هو اسهل وصفة لانهاء النفوذ الايراني واي نفوذ آخر في بلدنا".