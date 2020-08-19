طالب النائب ظافر العاني، الاربعاء، بان تنظر الولايات المتحدة الامريكية للعراق بمعزل عن موقفها من طهران.
وقال العاني في تغريدة على تويتر، " نريد من واشنطن ان تنظر للعراق بمعزل عن موقفها من طهران".
واضاف ان "مساعدة الدولة العراقية للوقوف على قدميها مجددا وتحسين واقع العراقيين هو اسهل وصفة لانهاء النفوذ الايراني واي نفوذ آخر في بلدنا".
كانت هذه تفاصيل خبر العاني لواشنطن: هذه اسهل وصفة لانهاء اي نفوذ في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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