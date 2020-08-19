الاسيوي يطالب الاندية العراقية المشاركة بدوري الابطال باكمال التراخيص

2020-08-19 | 18:15
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طالب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، الاندية العراقية المشاركة بدوري ابطال اسيا، باكمال ملف التراخيص.
وقال رئيس لجنة التراخيص في الهيأة التطبيعية، حسين فلامرز في بيان ان "الاتحاد الاسيوي لكرة القدم قرر اعتماد مشاركة الاندية العراقية بدوري ابطال اسيا في الموسم المقبل ٢٠٢١ -٢٠٢٢ وفقا لتسلسل الاندية في ترتيب فرق الدوري الممتاز التي شاركت في الموسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩".
واضاف فلامرز : "على أن تكون الاندية التي ستشارك بدوري الابطال قد استوفت معايير التراخيص كافة، والحصول على الرخصة ضمن الفترة الزمنية التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيتم رفع اسماء الاندية المرخصة قبل تاريخ ٣١-١٠-٢٠٢٠".
واختتم: "نتطلع الى اكمال الاندية للمعايير قبل الموعد المحدد لضمان المشاركة الآسيوية، وكلنا ثقة على همة وحرص الاندية على النجاح بملف التراخيص، والحصول على الرخصة".
ويذكر ان الاندية التي يحق لها المشاركة بدوري الابطال الشرطة في دوري المجموعات والجوية والزوراء بالملحق .
واضاف فلامرز : "على أن تكون الاندية التي ستشارك بدوري الابطال قد استوفت معايير التراخيص كافة، والحصول على الرخصة ضمن الفترة الزمنية التي حددها الاتحاد العراقي لكرة القدم، وسيتم رفع اسماء الاندية المرخصة قبل تاريخ ٣١-١٠-٢٠٢٠".
واختتم: "نتطلع الى اكمال الاندية للمعايير قبل الموعد المحدد لضمان المشاركة الآسيوية، وكلنا ثقة على همة وحرص الاندية على النجاح بملف التراخيص، والحصول على الرخصة".
ويذكر ان الاندية التي يحق لها المشاركة بدوري الابطال الشرطة في دوري المجموعات والجوية والزوراء بالملحق .
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