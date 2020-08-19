امانة مجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس

اعلنت امانة مجلس الوزراء، الاربعاء، عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس الموافق الـ20 من شهر اب الحالي".
واضافت ان "ذلك جاء بمناسبة بداية العام الهجري الموافق الاول من شهر محرم الحرام للعام 1442 للهجرة".
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