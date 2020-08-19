الدفاع النيابية تستضيف الغانمي وتبحث حماية المتظاهرين ومنع الاعتداء على القوات الامنية

وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللجنة برئاسة محمد رضا ال حيد وبحضور اعضاءها استقبلت اليوم، عثمان الغانمي وزير الداخلية".

واضافت انه "جرى خلال اللقاء الذي حضرة عدد من أعضاء مجلس النواب من لجان المجلس الأخرى مناقشة عدد المواضيع المهمة منها حماية المتظاهرين وعدم السماح بالاعتداء القوات الامنية والحفاظ على هيبة الدولة فضلا عن موضوع الاغتيالات التي حدثت مؤخرا في عدد من محافظات العراق".



واكد الغانمي بحسب البيان، ان "التحقيقات مستمرة ، ووعد بكشف نتائج التحقيق اما الرأي العام"، موضحا ان "الوزارة ماضية ومصممة على كشف جميع ملفات الفساد واحالتها الى الجهات المعنية".

من جانبه، شدد رئيس اللجنة على ضرورة تأمين الحدود ومعالجة الاختراقات، مشيرا الى ضرورة ان تقوم وزارة الداخلية بألتزاماتها تجاه المنافذ الحدودية عن طريق شرطة الكمارك.

وطالبت لجنة الأمن والدفاع خلال الاجتماع" باحالة ملفات الفساد السابقة الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهمين".

