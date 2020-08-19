بالصور.. ازالة تجاوزات على اراض مخصصة للتشجير في منطقتين ببغداد

اعلنت امانة بغداد، الاربعاء، عن حملة لازالة تجاوزات على اراض مخصصة للتشجير في السيدية والشرطة الخامسة ببغداد. وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكات بلدية الرشيد وباسناد مديرية الحراسات في امانة بغداد قامت بحملة ازالت خلالها عدد من التجاوزات بضمنها هياكل واساسات شيدت تجاوزاً على ارض حكومية مخصصة للتشجير ضمن منطقة السيدية المحلة 821 ومنطقة الشرطة الخامسة المحلة 865". واضافت انها "قامت ايضا بحملة لازالة تجاوزات باعة الاغنام ومصادرتها من عموم القاطع البلدي". Advertisements

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