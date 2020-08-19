فؤاد حسين من واشنطن: تطرقنا خلال اللقاء مع بومبيو للعلاقات الاقتصادية وكيفية مكافحة كورونا

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو في واشطن، "تطرقنا خلال اللقاء مع وزير الخارجية الأميركي إلى العلاقات الاقتصادية وكيفية مكافحة كورونا"، مشيرا الى ان "بغداد وواشنطن في خندق واحد لمحاربة داعش، وان الولايات المتحدة حليفة للعراق".وحول التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة أكد الوزير العراقي، "سنوقع مع واشنطن مذكرات تفاهم وتعاون في مجالات متعددة"، مؤكدا على "على استمرارية الحوار في مجالات الطاقة والصحة والثقافة".

وتابع، "سياستنا تنطلق من المصلحة العراقية، وسنوقع اتفاقاً مع شيفرون الأمريكية للتنقيبات النفطية اليوم".

وحول العلاقات مع دول الجوار، قال الوزير "نريد علاقات جيدة مع الجوار شرط عدم التدخل في شؤون العراق".