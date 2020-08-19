وزير الخارجية الامريكي: نريد عراقا خاليا من الفساد

اعرب وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، الاربعاء، عن امله بعراق خاليا من الفساد، فيما اشار الى ان بلاده تبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في العراق. وقال بومبيو في مؤتمر صحافي عقده اليوم بواشنطن مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وتابعته الخليج 365، "ندعم الحكومة العراقية بإجرائها الانتخابات المبكرة"، مبينا "اننا وعدنا بتقديم مساعدة للعراق قدرها 200 مليون دولار". Advertisements واضاف ان "واشنطن ملتزمة بتقديم الدعم للعراق"، لافتا الى ان "الحوار لا يركز فقط على عديد القوات الاميركية بالعراق". واكد بومبيو "اننانبذل جهودا لتحقيق الاستقرار في العراق".

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