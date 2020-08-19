اعلنت وزارة الخارجية، الاربعاء، انطلاق الجولة الثانية من الحوار الستراتيجيّ العراقيّ-الأميركيّ في واشنطن. وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان مقتضب تلقته الخليج 365، ان "وزير الخارجية فؤاد حسين، ونظيره الأميركي بومبيو افتتحا جلسة الحوار الستراتيجي العراقي-الأميركيّ". وغادر الاحد الماضي وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وعدد من الوزراء والخبراء والمستشارين في الشؤون المالية والاقتصادية متوجها الى الولايات المتحدة الاميركية.



ويجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة الى واشنطن يلتقي خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترامب يوم غد للتباحث في الشؤون الاقتصادية والامنية والسياسية واستكمال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن والذي انطلق في حزيران الماضي. ويجري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي زيارة الى واشنطن يلتقي خلالها الرئيس الاميركي دونالد ترامب يوم غد للتباحث في الشؤون الاقتصادية والامنية والسياسية واستكمال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن والذي انطلق في حزيران الماضي.

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