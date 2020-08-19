الحلبوسي: نأمل أن تسهم الانتخابات في تسديد وتصحيح الأخطاء الماضية

اعرب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، عن امله بان تسهم الانتخابات في تسديد وتصحيح الاخطاء الماضية.
واضاف، :"نتطلع اليوم إلى مزيد من التعاون والتواصل لدعم التشريعات التي من شأنها الارتقاء بعالمنا نحو تشاركية مفتوحة، لتقديم رؤية عملية من أجل تنمية مستدامة على الصعيد الدولي وليس القطري فحسب".
واوضح الحلبوسي، ان "الاستنزاف والهدر لمقدرات العالم أصبحت تهدد بخطر وجودي للأجيال القادمة، ومن هنا صار لزاما على الجميع مساندة الجميع لعمل موحد وتكاملي هدفه حماية الأمن والسلام العالمي، والأخذ على يد المتلاعبين بمصائر الشعوب وتجار الحروب وصناع الأزمات ".
وبين ان " العراق واجه ظروفا صعبة في المرحلة الماضية، وما زال يواجه تحديا حقيقيا في سياق تحقيق الاستقرار وتعزيز الاقتصاد، وهو بين كماشتي الفساد والإرهاب".
وتابع الحلبوسي، :"لقد وقف معنا الأصدقاء الحقيقيون في أزمتنا، ونحن اليوم على وشك عبور هذه المرحلة بفضل الإرادة الشعبية الحرة التي تصر على تصويب الأخطاء التي شابت المسار السياسي في المرحلة الماضية".
وتابع "العراق اليوم يهيئ لانتخابات مبكرة نأمل أن تسهم في تسديد وتصحيح الأخطاء الماضية، وتؤسس لمرحلة جديدة يكون الشباب فيها الفاعل الحقيقي".
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