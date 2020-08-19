توضيح رسمي بشأن عائدية مدينة العاب الناصرية

اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، الاربعاء، عن تشكيل لجنة تحقيقة للنظر في "عائدية" مدينة العاب الناصرية، نافيا ان تكون الادارة الحالية للمحافظة طرفا في النزاع القائم حول ملكية العقار.

وقال مكتب الوائلي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي نبأ إصدار حكم قضائي صادر عن هيئة قضائية معتبرة، بخصوص موضوع التنازع حول عائدية العقار المشيد عليه مدينة العاب الناصرية الحالي الواقعة في حي المتنزه"، موضحا ان "النزاع القضائي القائم يعود إلى عام ٢٠٠٩ بين الجهة المالكة للعقار وهي مديرية بلدية الناصرية وبعض المدعين بالحق الشخصي الذين يدعون عائدية العقار أعلاه لهم، وأن انتزاعه منهم لم يكن بالطريقة القانونية حسب الادعاء".

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واضاف انه "فيما يتعلق بالهيئة القضائية التي نظرت الدعوى اعلاه، فإن الهيئة الموقرة نظرت الأوليات والحيثيات الخاصة بالنزاع وتوصلت لقراراها الصادر بالدعوى أعلاه".

وتابع "فيما يتعلق بإدارة المحافظة الحالية فأنها لم تكن طرفاً في النزاع انفًا، ولم تُطلعها الجهة المختصة ( بلدية الناصرية ) بحيثيات القضية المقامة، ولكنها وحرصاً منها على حقوق الدولة والمال العام، فأنها ستشكل لجنة تحقيقية وتدقيقية مهمتها النظر في كافة الأوليات والبحث عن كافة التفاصيل، مع الاحترام التام لقرارات القضاء العراقي"، مشيرا الى ان "المحافظة ستحتفظ المحافظة بالحق القانوني في متابعة كل ما يمت للقضية بصلة، واتخاذ كل الإجراءات المتاحة لحماية المال العام".