شبهات فساد بشأن ملف ارض ملعب نادي القوة الجوية

رياضة 2020-08-19 | 15:11 571 مشاهدة كشفت مصادر لبرنامج "صوت الملاعب" الذي يعرض على قناة السومرية، ان هناك شبهات فساد بشأن ملف نادي القوة الجوية الخاصة بأرض ملعب الحبيبية 49 دونماً، بسبب بند بعقد الاستثمار الذي اتاح بتحويل ملكية الارض للمستثمر.



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