اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق لليوم. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 20356) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (345459)".



- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2529) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الكرخ 202

مدينة الطب 91

النجف الأشرف 203

السليمانية 41

أربيل 122

كربلاء 237

كركوك 96

ديالى 95

واسط 51

البصرة 222

ميسان 104

بابل 237

الديوانية 109

ذي قار 130

الأنبار 57

نينوى 150

صلاح الدين 98 بغداد / الرصافة 284بغداد / الكرخ 202مدينة الطب 91النجف الأشرف 203السليمانية 41أربيل 122كربلاء 237كركوك 96ديالى 95واسط 51البصرة 222ميسان 104بابل 237الديوانية 109ذي قار 130الأنبار 57نينوى 150صلاح الدين 98 - الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4093 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 444

بغداد الكرخ 355

مدينة الطب 104

النجف 265

السليمانية 150

أربيل 157

دهوك 136

كربلاء 218

كركوك 148

ديالى 193

واسط 264

البصرة 492

ميسان 175

بابل 210

الديوانية 130

ذي قار 217

الأنبار 134

المثنى 178

نينوى 87

صلاح الدين 36 - الوفيات 85 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 5

مدينة الطب 4

السليمانية 8

أربيل 14

كربلاء 6

كركوك 5

ديالى 2

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 9

الديوانية 1

ذي قار 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 6

صلاح الدين 2 Advertisements مجموع الشفاء : 134369 نسبة الشفاء 71.2 %

مجموع الأصابات : 188802

الراقدين الكلي: 48312

الراقدين في العناية المركزة: 582

مجموع الوفيات: 6121

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعلن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم الاربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.