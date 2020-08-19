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العراق يعلن الموقف الوبائي بشأن كورونا لليوم الاربعاء

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اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة المستجد في العراق لليوم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم فحص ( 20356) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (345459)".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2529) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 284
بغداد / الكرخ 202
مدينة الطب 91
النجف الأشرف 203
السليمانية 41
أربيل 122
كربلاء 237
كركوك 96
ديالى 95
واسط 51
البصرة 222
ميسان 104
بابل 237
الديوانية 109
ذي قار 130
الأنبار 57
نينوى 150
صلاح الدين 98

- الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 4093 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 444
بغداد الكرخ 355
مدينة الطب 104
النجف 265
السليمانية 150
أربيل 157
دهوك 136
كربلاء 218
كركوك 148
ديالى 193
واسط 264
البصرة 492
ميسان 175
بابل 210
الديوانية 130
ذي قار 217
الأنبار 134
المثنى 178
نينوى 87
صلاح الدين 36

- الوفيات 85 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 4
بغداد الكرخ 5
مدينة الطب 4
السليمانية 8
أربيل 14
كربلاء 6
كركوك 5
ديالى 2
واسط 3
البصرة 9
ميسان 1
بابل 9
الديوانية 1
ذي قار 2
الأنبار 1
المثنى 3
نينوى 6
صلاح الدين 2

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مجموع الشفاء : 134369 نسبة الشفاء 71.2 %
مجموع الأصابات : 188802
الراقدين الكلي: 48312
الراقدين في العناية المركزة: 582
مجموع الوفيات: 6121

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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