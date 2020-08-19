مرقد امام في ديالى يتعرض للسرقة

كشف وجهاء منطقة جيزاني الامام التابعة لقضاء الخالص شمال محافظة ديالى، الأربعاء، عن تعرض ممتلكات مرقد امام للسرقة.

وقال الوجهاء خلال حديثهم لـ الخليج 365، إن "أغلب ممتلكات مرقد الامام كمال الدين تعرضت لسرقة من قبل مجهولين بينها اجهزة تبريد وبرادات ماء وغيرها". وأضافوا، أن "نسب الامام كمال الدين يرجع الى الامام موسى الكاظم (عليه السلام)".



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