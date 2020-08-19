الهنداوي: لا انتخابات نزيهة من دون لجم السلاح المنفلت

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ايلاف من لندن: اكد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لشؤون الانتخابات ضرورة حظر السلطات لتدخل السلاح في الممارسة الانتخابية واستخدامه للترهيب والتهديد، موضحا ان المشكلة الاساس في عدم نزاهة الانتخابات هي اساءة التطبيق والانحراف عن الدستور نحو المحاصصة المسبقة والانقلاب على القيم الديمقراطية او تشويه صورتها.

وعن النظام الانتخابي الاصلح للعراق، اوضح الدكتور الهنداوي الذي شغل رئاسة المفوضية العليا للانتخابات في اول اقتراع عام جرى بعد سقوط النظام السابق في حوار مع ""الخليج 365"" الى انه بالنسبة للتجربة العراقية الراهنة هناك اكثر من صيغة قانونية صالحة، مشددا على ان الانتخابات اما ان تكون حرة ونزيهة وتلتزم بالمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية او لا معنى لها.. وفي ما يلي الجزء الثاني الاخير من الحوار:



الحاجة لتفعيل قانون حظر استخدام السلاح في العملية الانتخابية

* في ظل وجود جماعات مسلحة لاحزاب وقوى سياسية مؤثرة، كيف ستتمكنون من منع استخدام سلاحها لترهيب المواطنين وانتخاب قوائم او مرشحين بعينهم؟

... على الدولة تفعيل مبادئ الدستور وكل القوانين ذات العلاقة بمنع السلاح المنفلت ولا سيما قانون الاحزاب الذي يحظر تدخل أي سلاح في الممارسة الانتخابية، كما يعاقب الترهيب والتهديد بكل اشكاله.

تكاليف اجراء الممارسة الانتخابية

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* في حال اجراء الانتخابات، ماهي تكاليف الانتخابات، وهل تستطيع الحكومة توفيرها في الوقت المحدد؟

... المفوضية قدرت احتياجاتها المالية باكثر من 250 مليون دولار لكن الحكومة طلبت الاقتصاد في النفقات غير الضرورية وتقليص هذا المبلغ بشكل كبير عبر الغاء سياسة إيفاد الموظفين واعتماء شراء القرطاسية والطباعة من السوق العراقية وفق خطة سليمة لا تمس بالمهنية والنزاهة لا سيما وأن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد تستدعي ذلك.

النظام الانتخابي الاصلح للعراق

*في ظل تجربتكم السابقة كرئيس للمفوضية العليا للانتخابات.. ماهو النظام الانتخابي الاصلح للعملية الانتخابية في العراق .. ولماذا؟

... قانون الانتخابات الجديد صوّت عليه مجلس النواب في 24 ديسمبر الماضي وهو ينص في المادة 15 منه على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي على اساس دائرة لكل مقعد، وان الفائز في كل دائرة هو صاحب الأصوات الأعلى فيها لكن هذا القانون لم يحصل على تأييد جميع الكتل، بل أن بعض الكتل صوتت على القانون ثم تراجعت عن القبول به ودعت الى تعديله بتقليص عدد الدوائر عبر زيادة عدد المقاعد في كل دائرة، او الى العودة للقانون السابق الذي يعتمد المحافظة كدائرة واحدة او الى القانون الاسبق الذي يعتمد العراق كله دائرة واحدة.

انا اعتقد ان كل النظم صالحة ومقبولة اذا كان التطبيق سليما واذا كان اقرارها تم على ضوء الدستور واحترام المبادئ الديمقراطية والعدالة ومبدأ ان الشعب مصدر السلطات. المشكلة الاساس هي اساءة التطبيق او الانحراف عن الدستور نحو المحاصصة المسبقة والانقلاب على القيم الديمقراطية او تشويه صورتها. وبالنسبة للتجربة العراقية الراهنة هناك اكثر من صيغة قانونية صالحة والمهم التطبيق السليم والنزيه.

وعلى العموم الانتخابات إما ان تكون حرة ونزيهة وتلتزم بالمعايير الدولية للانتخابات الديمقراطية او لا معنى لها.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد اعلن نهاية الشهر الماضي عن تحديد يوم 6 يونيو من العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة . وقال الكاظمي في كلمة متلفزة إنه سيعمل على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها مطالبا البرلمان بإرسال قانون الانتخابات الجديد إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.

وإجراء انتخابات مبكرة هو من المطالب الرئيسية للمحتجين الذين خرجوا منذ الاول من اكتوبر من العام الماضي في مظاهرات حاشدة ضد الفساد وتردي الخدمات والهيمنة الايرانية على الشؤون العراقية وقتل منهم المئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.

واختار البرلمان الكاظمي في السابع من مايو الماضي ليترأس حكومة تقود البلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة، وقد استقال سلفه عادل عبد المهدي بضغط من الاحتجاجات في ديسمبر الماضي وسط دعوات شعبية لاجراء انتخابات أكثر نزاهة وإدخال تغييرات على عملية التصويت وعلى تشكيلة مجلس مفوضية الانتخابات بعد اتهامات واسعة بالتزوير في آخر انتخابات أجريت على مستوى البلاد عام 2018.