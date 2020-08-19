شرطة البصرة تفتح تحقيقاً بالاعتداء على فريق إعلامي في المحافظة

وقال بيان للمديرية تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تثمن مديرية شرطة محافظة البصرة الدور المشرف الذي يمارسه إعلاميو البصرة في إظهار الحقائق لمعالجة السلبيات ونؤكد حرصنا الدائم لتوفير الحماية لهم ونرفض أي اعتداء يوجه ضدهم سواء من الأجهزة الأمنية أو من أي جهة أخرى".وأضاف البيان، أن "ما حدث في تظاهرات البصرة يوم 16 آب 2020 من اعتداء على كادر قناة الحرة الفضائية مرفوض رفضا قاطعا ولن نسمح به وقد تم فتح تحقيق بهذا الامر لمعرفة ملابساته، وكذلك نحن ضد هجمة تشويه سمعة كادر قناة الحرة والذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الالكترونية وستتم مطاردة ومتابعة هذه الصفحات في حال قدم الكادر شكوى قضائية".

وتابع: "فشكرا لكافة إعلاميي البصرة المساندين للأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن لبصرتنا الفيحاء ونكرر تأكيدنا أن حماية الكوادر الإعلامية من أهم أولويات الأجهزة الأمنية وأي جهة تعتدي عليهم ستكون تحت طائلة العقوبات القانونية".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أقال الاثنين الماضي، قائد شرطة البصرة، الفريق رشيد فليح، قبل أن يعين اللواء عباس ناجي خلفا له.