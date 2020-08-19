أعلنت الحكومة السودانية إعفاء المتحدث باسم الخارجية من منصبه وتكليفه بالعمل فى دائرة أخرى على خلفية تصريحات بخصوص تطبيع بلاده مع إسرائيل.
ونقلت وكالة "سبوتنك" عن "مصدر مسؤول" في الخارجية السودانية: "إعفاء الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق من مهامه على خليفة تصريحات حول تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل".
وكان صادق قال، أمس الثلاثاء، إن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل "دون التضحية بالقيم والثوابت"، وإن السودان وإسرائيل "سيجنيان فوائد وثماراً" من عقد الاتفاق.
وأعربت الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، عن استغرابها من تصريحات صادق، مؤكدةً عدم تكليفه الإدلاء بأي تصريحات حول السلام مع إسرائيل.
وكان صادق قال، أمس الثلاثاء، إن بلاده تتطلع لاتفاق سلام مع إسرائيل "دون التضحية بالقيم والثوابت"، وإن السودان وإسرائيل "سيجنيان فوائد وثماراً" من عقد الاتفاق.
وأعربت الخارجية السودانية، أمس الثلاثاء، عن استغرابها من تصريحات صادق، مؤكدةً عدم تكليفه الإدلاء بأي تصريحات حول السلام مع إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تصريحات عن التطبيع.. إعفاء المتحدث باسم الخارجية السودانية من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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