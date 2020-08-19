النفط يتراجع مع تفوق مخاوف الطلب على انخفاض المخزونات الأميركية

نزلت أسعار النفط، الأربعاء، بفعل مخاوف من أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ربما لا يتعافى سريعا مثلما كان متوقعا في ظل تعثر المحادثات بشأن حزمة تحفيز للاقتصاد، مما طغى على انخفاض فاق التوقعات في مخزونات الخام الأميركية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 42.55 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت دون تغيير في الجلسة السابقة.
وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي بعد إغلاق الأسواق أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت 4.3 مليون برميل إلى نحو 512 مليون برميل، ما يزيد عن توقعات المحللين بتراجع 2.7 مليون برميل. وقال معهد البترول إن مخزونات البنزين ارتفعت.
ويترقب المستثمرون أنباء من اجتماع اليوم الأربعاء للجنة وزارية تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة يعرف باسم أوبك+، والتي من المقرر أن تراجع الامتثال لاتفاق أبرم في وقت سابق بشأن تخفيض إنتاج النفط.
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