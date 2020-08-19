أسعار صرف الدولار تسجل ارتفاعاً في الأسواق العراقية

ارتفعت أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية اليوم الأربعاء (19 آب 2020). وسجلت بورصة الكفاح 122.800 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما كانت أسعار بورصة الكفاح ليوم أمس الثلاثاء 122.700 دينار. أسعار البيع في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد: سعر البيع: 123.250 ديناراً لكل 100 دولار.



سعر الشراء: 122.250 ديناراً لكل 100 دولار. سعر الشراء: 122.250 ديناراً لكل 100 دولار.

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