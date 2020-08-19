بالفيديو.. خبراء: قادرون على إنتاج الطاقة من النفايات واشعة الشمس

اقترحت مجموعة من خبراء الطاقة في القطاع الخاص تجارب عالمية ناجحة لأنتاج الكهرباء من النفايات واشعة الشمس، اذ دخلت العديد من الدول هذا السباق لتقليل الاعتماد على المحروقات.
في هذه الورشة العلمية التي عقدها خبراء في مجال الطاقة طرحت مقترحات عدة لأنتاج الكهرباء، اعتمادا على اشعة الشمس او من خلال اماكن الطمر الصحي، تجارب اثبتت نجاحها رغم بساطتها، حيث تعمل عليها اغلب دول العالم.
لكن هذه التجارب وبحسب القائمين تحتاج الى دعم حكومي وتحديدا من وزارة الكهرباء، فضلا عن انها ستوفر فرص عمل للكثير من العاطلين وقدرتها على تجهيز المصانع والشركات بمنظومات تنتج الكهرباء.
التقرير الكامل متوفر في الفيديو المرفق أعلاه.
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