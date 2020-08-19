العراق: عدد المتوفين بكورونا يتجاوز الستة آلاف

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"الخليج 365" من لندن: سجل العراق الثلاثاء اعلى اصابات يومية بفيروس كورونا على الاطلاق فيما تجاوزت الوفيات بالفيروس الستة الاف حالة منذ ظهور الجائحة في البلاد في فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع عدد الاصابات في عموم البلاد منذ ظهور الوباء في 24 فبراير الماضي الى 184709 اصابة مع تسجيل 82 حالة وفاة لتتجاوز حالات الوفيات الستة الاف وترتفع الى 6036 وفاة. واضافت الصحة انه تم ايضا تسجيل 2895 حالة ليصل مجموع حالات الشفاء في البلاد الى 131840حالة.

بروتوكلات علاجية المقرة عالمياً

من جهته حدد وزير الصحة حسن التميمي الموقف من في مواجهة فيروس كورونا ولقاحه المنتظر وومتطلبات انحسار الفيروس قائلا في تصريحات نشرتها وسائل اعلام عراقية إن "العراق يستخدم البروتوكلات العلاجية المقرة عالمياً منذ بدء الجائحة ولا يوجد لقاح معتمد حتى الآن لكورونا رغم اننا فاتحنا دولاً نفذت تجارب متقدمة مثل بريطانيا وروسيا".

واضاف أنه "في حال اقرار اي لقاح من منظمة الصحة العالمية فإن العراق سيكون من اوائل الدول التي تستورده".. مبينا أن "تحديد موعد انحسار كورونا يتوقف على الخروج بلقاح مضاد للفيروس".

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وعن الاجراءات الحكومية في مواجهة الجائحة شدد وزير الصحة على ان "حظر التجوال يجب أن يستمر لأن الهدف هو تقليل الحركة والاختلاط". وقال إن"الملاكات الطبية استطاعت في الثلاثة اشهر الاخيرة من توفير 7 الاف سرير للمصابين".

وبشأن المواطنين الذين ينوون السفر الى خارج العراق اوضح الوزير إنه "يُلزم كل مسافر عراقي بعمل فحص PCR قبل 72 ساعة من سفره كما ان على جميع الخطوط الجوية القامة إلى العراق الزام مستقلي طائراتها بالقيام بالفحص ذاته قبل دخول البلاد".

وحذر وزيرالصحة من خروج وباء كورونا عن السيطرة في عموم مناطق العراق، مشيراً الى ان هناك عدم التزام واضح بالاجراءات الصحية مما يسبب مصاعب للمنظومة الصحية ويؤدي الى مضاعفة عدد المصابين بفيروس كورونا.

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