الكاظمي يصل إلى واشنطن

وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى العاصمة الأميركية واشنن في زيارة رسمية. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل إلى الولايات المتحدة الأميركية". ومن المقرر أن يلتقي الكاظمي خلال الزيارة، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤولين أميركيين لبحث تعزيز العلاقات، والتعاون المشترك في مجالات عدة، إلى جانب مناقشة التطورات الإقليمية، بحسب بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء.



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