2020-08-18 | 20:59
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وظهر بارتوميو في مقابلة مع تلفزيون البارسا، أكد خلالها قبل لحظات، تعيين كومان مديرًا فنيًا لبرشلونة.
وقال بارتوميو في تصريحاته: "نعم كومان سيكون مدربًا لبرشلونة، إذا لم يحدث أي خطأ".
وأضاف: "نراهن على كومان لأننا نعرفه جيدًا بسبب طبيعته وكيف يفكر وكيف يلعب فريقه، أيضًا بسبب خبرته لكونه في فريق الأحلام يوهان كرويف، فهو يعرف برشلونة وطريقة فهم كرة القدم".
وأردف: "تحدثنا في كانون الاول مع مدربين مختلفين لمعرفة من يمكن أن يأتي، والآن أستطيع أن أقول، أخبرنا كومان أن لديه مسؤولية مع منتخب هولندا ولا يمكنه تركهم بدون مدرب، لكنه كان أول مدرب نتواصل معه حينها".
وأكد بارتوميو: "كومان أخبرنا الآن أن منافسات اليورو بعيدة جدًا، ونحن في وباء ولا نعرف ماذا سيحدث للمسابقات، الآن قلت أنه يمكنك فعل ذلك، لقد كان حلما بالنسبة له لفترة طويلة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس برشلونة: كومان سيكون مدربنا الموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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