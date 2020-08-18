رئيس برشلونة: كومان سيكون مدربنا الموسم المقبل

وكان برشلونة أعلن إقالة كيكي سيتين من منصبه كمدير فني ووجه له الشكر في بيان رسمي، أمس الاثنين، وأتى ذلك القرار بعد الهزيمة من بايرن ميونخ (8-2) وتوديع منافسات دوري أبطال أوروبا

وظهر بارتوميو في مقابلة مع تلفزيون البارسا، أكد خلالها قبل لحظات، تعيين كومان مديرًا فنيًا لبرشلونة.



وقال بارتوميو في تصريحاته: "نعم كومان سيكون مدربًا لبرشلونة، إذا لم يحدث أي خطأ".

وأضاف: "نراهن على كومان لأننا نعرفه جيدًا بسبب طبيعته وكيف يفكر وكيف يلعب فريقه، أيضًا بسبب خبرته لكونه في فريق الأحلام يوهان كرويف، فهو يعرف برشلونة وطريقة فهم كرة القدم".

وأردف: "تحدثنا في كانون الاول مع مدربين مختلفين لمعرفة من يمكن أن يأتي، والآن أستطيع أن أقول، أخبرنا كومان أن لديه مسؤولية مع منتخب هولندا ولا يمكنه تركهم بدون مدرب، لكنه كان أول مدرب نتواصل معه حينها".



وأكد بارتوميو: "كومان أخبرنا الآن أن منافسات اليورو بعيدة جدًا، ونحن في وباء ولا نعرف ماذا سيحدث للمسابقات، الآن قلت أنه يمكنك فعل ذلك، لقد كان حلما بالنسبة له لفترة طويلة".