أول تعليق من سعد الحريري بشأن محكمة اغتيال والده

أكد رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سعد الحريري، الثلاثاء، أن المحكمة الدولية أثبتت أنها غير مسيسة أو موظفة لاستهداف أي جهة.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر مقربة من الحريري، قوله، إن "المحكمة الدولية التي نطقت بالحكم في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، أثبتت أنها غير مسيسة أو موظفة لاستهداف أي جهة".

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وأضاف أن "هذه المحاكم الدولية وهذه نتائجها ولا خيبة أمل مطلقا"، معتبراً أن "هذا انتصار للعدالة الصافية بلا أي تسييس، وهذه هي المحاكم الدولية.. هي لا تقفز لأية استنتاجات وتكهنات مبينة على وقائع غير دامغة".

وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، أنها "استنتجت" أن الانتحاري الذي نفذ عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، هو المدعو "أبو عدس"، في حين أكدت عدم وجود دليل على ضلوع قيادة حزب الله وسوريا في اغتيال الحريري.