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طالب النائب عن لجنة النزاهة جواد حمدان الساعدي، الثلاثاء، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي برفع التسكين الوظيفي لخريجي لموظفي الدولة من خريجي المعاهد والاعداديات، معتبراً القرار بأنه "مخالف لعدد من الأحكام".
وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "هذه الشريحة تعاني من الاجحاف بحقها ويجب انصافها بسبب تسكين درجاتهم الوظيفية مما يتسبب ببقاء نسبة الراتب الشهري ثابتة نسبيا ، وخاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطن العراقي".
و اوضح أن "التسكين قد تم اعتماده بناء على التعميم الذي اصدره مجلس الوزراء عام ٢٠١٠ والذي تعتمد عليه وزارة المالية عند مفاتحة المؤسسات الحكومية لها عند الترفيع او العلاوة بالنسبة لخريجي المعاهد والاعداديات".
و اوضح أن "التسكين قد تم اعتماده بناء على التعميم الذي اصدره مجلس الوزراء عام ٢٠١٠ والذي تعتمد عليه وزارة المالية عند مفاتحة المؤسسات الحكومية لها عند الترفيع او العلاوة بالنسبة لخريجي المعاهد والاعداديات".
واشار الساعدي، إلى ان "هذا التعميم الذي اصدره مجلس الوزراء مخالف لاحكام عدد من المواد في الدستور العراقي اضافة لاحكام عدد من مواد قانون وزارة المالية والنظام الداخلي لها".
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. نائب يعتبر تسكين الدرجات الوظيفية لخريجي المعاهد والاعداديات مخالفاً لعدد من الاحكام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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