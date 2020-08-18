اعلن القاضي في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ديفيد ري، الثلاثاء، ان اعلان المسؤولية عن عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري كان "زائفا".
وقال ري خلال جلسة النطق بالحكم في القضية اليوم، إن "انتحاريا يقود آلية من نوع (ميتسوبيشي) استهدف موكب الحريري، وحاول المتهمون تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية"، لافتا إلى أنه "تمت مراقبة الحريري بشدة قبل اغتياله باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات".
وقال القاضي ديفيد ري قارئا موجز قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
وقال القاضي ديفيد ري قارئا موجز قرار المحكمة الذي جاء في 2600 صفحة "ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
وقال القاضي إن أحد المتهمين وهو سليم عياش "كان عضوا في حزب الله واستخدم هاتفا محمولا يقول المدعون إنه كان محوريا في الهجوم".
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة اغتيال الحريري: اعلان المسؤولية عن التفجير كان زائفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.