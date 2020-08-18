البنك المركزي يدعو للتعامل مع المصارف في التبادلات النقدية بدل 'الاكتناز المنزلي'

دعا البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، المواطنين إلى التعامل مع المصارف وشركات الوساطة المالية المجازة، أثناء التبادلات النقدية الكبيرة، بدلاً من "الاكتناز في المنازل".
وأضاف البيان أن "البنك المركزي يسعى من خلال ذلك، للحفاظ على الكتلة النقدية للمواطنين، وتجنب حالات السرقة والاحتيال، وترويج العملات النقدية المزيفة".
وشدد على "ضرورة التقليل من التبادل التجاري بالعملات الورقية التي أثبتت الدراسات الطبية أنها ناقل فاعل للفايروسات والبكتريا خصوصاً وأن البلد يمر بأزمة انتشار لفايروس كورونا".
وتابع البيان أن "البنك المركزي يتبنى آليات انتشار الشمول المالي في العراق الذي يعزز الثقافة المصرفية والتحول إلى التبادل النقدي ذات التقنيات المالية الحديثة خلال التعاملات المصرفية بكافة أشكالها".
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