إصابة أحد لاعبي ليفربول بفايروس كورونا

وسافر الريدز إلى النمسا خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث بدأت الاستعدادات للموسم الجديد.

وتم إلغاء خططهم الأصلية بسبب قواعد الحجر الصحي وسط جائحة كورونا، حيث غيّر فريق يورغن كلوب خطته واتجه إلى النمسا بدلاً من فرنسا.



أشارت الصحيفة ونقلًا عن تقارير نمساوية، أن أحد أعضاء فريق الريدز قد أصيب على الرغم من أن النادي مغلق تمامًا عن الجمهور.

وتم تصوير اللاعبين بالقرب من بعضهم البعض في جلسات التدريب، مع حرص كلوب على جعل لاعبيه في حالة لياقة كاملة قبل الموسم الجديد.

وشوهد محمد صلاح وهو يتصارع مع فابينيو خلال التدريبات في كرة مشتركة، بينما كان اللاعبون يتدربون في مجموعة كبيرة.

وفاز ليفربول بأول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وحقق اللقب وأنهى الموسم بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



كان كلوب قد قال عن المعسكر: ’"من الواضح أن الأيام الخمسة الماضية كانت صعبة للغاية لأننا كنا متجهين إلى فرنسا قبل فرض حظر الحجر الصحي وهذا قرار لسنا لنا يد فيه، ولا يمكننا الحكم حتى، علينا فقط محاولة إيجاد بديل".

أضاف: "كانت هناك دولتان حيث كنا نبحث عن بديل، كانت النمسا وألمانيا، النمسا رائعة تأتي الكثير من الفرق إلى هنا في الماضي، وهناك الكثير من الفرق هنا الآن في الوقت الحالي ، ربما ليس من إنجلترا ولكن من جميع البلدان الأخرى".