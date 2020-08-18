الرياضة النيابية تخاطب بكتاب رسمي بعودة النشاطات الرياضية في العراق

وتوقف النشاط الرياضي في العراق منذ منتصف اذار الماضي بسبب جائحة كورونا

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد حدد الـ20 من شهر أيلول المقبل، موعداً لانطلاق دوري الكرة الممتاز.

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ومن المؤمل ان تعود الأنشطة الرياضية في البلاد بعدما قررت اللجنة العليا فرض حظر الجزئي وإلغاء الحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت.