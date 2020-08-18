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2020-08-18 | 13:16
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خاطب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، لجنة الصحة والبيئة النيابية، من اجل مفاتحة اللجنة العليا للصحة والسلامة لاستئناف الأنشطة الرياضية في العراق.
وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد حدد الـ20 من شهر أيلول المقبل، موعداً لانطلاق دوري الكرة الممتاز.
ومن المؤمل ان تعود الأنشطة الرياضية في البلاد بعدما قررت اللجنة العليا فرض حظر الجزئي وإلغاء الحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت.
كانت هذه تفاصيل خبر الرياضة النيابية تخاطب بكتاب رسمي بعودة النشاطات الرياضية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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