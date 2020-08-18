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الرياضة النيابية تخاطب بكتاب رسمي بعودة النشاطات الرياضية في العراق

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2020-08-18 | 13:16

الرياضة النيابية تخاطب بكتاب رسمي بعودة النشاطات الرياضية في العراق

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خاطب رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، عباس عليوي، لجنة الصحة والبيئة النيابية، من اجل مفاتحة اللجنة العليا للصحة والسلامة لاستئناف الأنشطة في العراق.
وتوقف النشاط الرياضي في العراق منذ منتصف اذار الماضي بسبب جائحة .

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد حدد الـ20 من شهر أيلول المقبل، موعداً لانطلاق دوري الكرة الممتاز.

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ومن المؤمل ان تعود الأنشطة الرياضية في البلاد بعدما قررت اللجنة العليا فرض حظر الجزئي وإلغاء الحظر الشامل أيام الخميس والجمعة والسبت.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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