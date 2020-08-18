مرجع ديني يوجه دعوة للعراقيين بشأن 'إحياء أيام عاشوراء'

وقال مكتب المدرسي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه أقام "في كربلاء المقدسة، اليوم الاثنين، مؤتمر الخطباء والمبلغين السنوي، وفيما شهد المؤتمر تطبيق الاجراءات الوقائية والصحية من تباعد اجتماعي وارتداء للكمام وتعفير للمكان، ألقى سماحة المرجع المدرسي كلمةً متلفزة على الخطباء والمبلغين المشاركين في المؤتمر".وأكد المدرسي، وفقاً للبيان، "أننا في هذه المرحلة الصعبة قررنا أن نتحدى، وليس بمعنى ذلك أن نتجاوز البروتكولات الصحية، ولكن نبحث عن وسيلة، من خلال أن نجعل من بيوتنا حسينيات ومراكز للتصدي للاعداء".

واعرب المدرسي عن امتنانه "لشعبنا في العراق ولبطولاته ولقدرته على تحمل المآسي"، مشيراً إلى أن "تلك المآسي بالرغم من تواترها إلا أنه ما زال بهذا النهج، نهج الحسين عليه السلام".

وتابع أن "الشعب العراق يتميز بالولاء الجدّي لأهل البيت وللإمام الحسين عليهم السلام، وكذلك للمرجعية الدينية المنبثقة من هذه الملحمة"، مبيناً أن "الشعب العراقي شجاع وبطل وبطولاته عبر التاريخ وفي الأحدث الاخيرة في مواجهة الارهاب".