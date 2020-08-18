مرجع ديني يوجه دعوة للعراقيين بشأن 'إحياء أيام عاشوراء'

دعا المرجع الديني محمد تقي المدرسي، الثلاثاء، العراقيين إلى عدم التجاوز على البروتوكولات الصحية أثناء "إحياء ايام عاشوراء"، وجعل المنازل "حسينيات ومراكز للتصدي للأعداء".
وأكد المدرسي، وفقاً للبيان، "أننا في هذه المرحلة الصعبة قررنا أن نتحدى، وليس بمعنى ذلك أن نتجاوز البروتكولات الصحية، ولكن نبحث عن وسيلة، من خلال أن نجعل من بيوتنا حسينيات ومراكز للتصدي للاعداء".
واعرب المدرسي عن امتنانه "لشعبنا في العراق ولبطولاته ولقدرته على تحمل المآسي"، مشيراً إلى أن "تلك المآسي بالرغم من تواترها إلا أنه ما زال بهذا النهج، نهج الحسين عليه السلام".
وتابع أن "الشعب العراق يتميز بالولاء الجدّي لأهل البيت وللإمام الحسين عليهم السلام، وكذلك للمرجعية الدينية المنبثقة من هذه الملحمة"، مبيناً أن "الشعب العراقي شجاع وبطل وبطولاته عبر التاريخ وفي الأحدث الاخيرة في مواجهة الارهاب".
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