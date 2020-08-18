ايران تعلن إستئناف الرحلات الجوية للعراق الشهر الحالي

أعلن أمين عام جمعية شركات الطيران الايرانية مقصود أسعدي ساماني عن إستئناف الرحلات الجوية للعراق بدءا من 23 آب الجاري.

وذكرت وكالة فارس الايرانية نقلا عن ساماني أن "ماهان ستسير اول رحلة لمطار البصرة الدولي في 23 آب، فيما سيتم الاعلان قريبا عن رحلاتها لمطارات بغداد والنجف الاشرف والبصرة وأربيل والسليمانية".

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واكد أن "على القادمين من العراق الى ايران من الجنسيات الاجنبية باستثناء الترانزيت، وينوون دخول طهران، ضرورة حيازة إقامة سارية أو تأشيرات للدارسة او العلاج أو للعمل والاستثمار".

وشدد على أن "تأشيرات الزيارة والسياحة لايتم قبلوها كما يتعين على القادمين إملاء نموذج وكتابة اقرار وتعهد بهذا الخصوص".