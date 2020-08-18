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ايران تعلن إستئناف الرحلات الجوية للعراق الشهر الحالي

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أعلن أمين عام جمعية شركات الطيران الايرانية مقصود أسعدي ساماني عن إستئناف الرحلات الجوية للعراق بدءا من 23 آب الجاري.

وذكرت وكالة فارس الايرانية نقلا عن ساماني أن "ماهان ستسير اول رحلة لمطار البصرة الدولي في 23 آب، فيما سيتم الاعلان قريبا عن رحلاتها لمطارات بغداد والنجف الاشرف والبصرة وأربيل والسليمانية".

 

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واكد أن "على القادمين من العراق الى ايران من الجنسيات الاجنبية باستثناء الترانزيت، وينوون دخول طهران، ضرورة حيازة إقامة سارية أو تأشيرات للدارسة او العلاج أو للعمل والاستثمار".

 

وشدد على أن "تأشيرات الزيارة والسياحة لايتم قبلوها كما يتعين على القادمين إملاء نموذج وكتابة اقرار وتعهد بهذا الخصوص".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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