المحكمة الدولية تُسمّي منفذ عملية اغتيال الحريري

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، أنها "استنتجت" أن الانتحاري الذي نفذ عملية اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري، هو المدعو "أبو عدس".
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