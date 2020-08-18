



هذا التزايد يأتي في ظل ظروف صعبة تشهدها البلاد على شتى المستويات ابرزها ازمة السكن التي يعاني منها معظم العراقيين .. اضافة الى الوضع السياسي المربك والواقع الاقتصادي الصعب .. فبعد كل هذا التزايد باعداد العراقيين لاتزال الحكومة الى الآن تعتمد على مورد اقتصادي واحد وهو النفط .. وتكاد ان تكون عاجزة على النهوض بالواقع الصحي لاسيما في ظل جائحة سبعة واربعون مليونا ومئة وتسعة وتسعون ألف نسمة هو سكان العراق .. هذا ما توقعته وزارة التخطيط لعام الفين وخمسة وعشرين التي اكدت ان واحداً من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة من العمر يعاني من توقف النمو .هذا التزايد يأتي في ظل ظروف صعبة تشهدها البلاد على شتى المستويات ابرزها ازمة السكن التي يعاني منها معظم العراقيين .. اضافة الى الوضع السياسي المربك والواقع الاقتصادي الصعب .. فبعد كل هذا التزايد باعداد العراقيين لاتزال الحكومة الى الآن تعتمد على مورد اقتصادي واحد وهو النفط .. وتكاد ان تكون عاجزة على النهوض بالواقع الصحي لاسيما في ظل جائحة كورونا ويحذر مختصون الحكومة من تجاهل هذه القضية وعدم وضع خطط تتانسب وحجم السكان المتنامي في كل عام .. فالقطاع الخاص لم ينشط مقارنة بالدول الاخرى ماتسبب بخلق جيوش من العاطلين عن العمل والذي ادى الى خروج الاف من الشباب للمطالبة بالتعيين في المؤسسات الحكومية.





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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو توقعات ببلوغ عدد سكان العراق في 2025 أكثر من 47 مليون نسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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