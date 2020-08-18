فيما يرى البعض ان حكومة الكاظمي الفتية هي انتقالية جاءت نتيجة لثورة تشرين (أكتوبر) ، تنحصر مهامها بالتهيئة للانتخابات المبكرة ، لا يمكن أن تحدث تغييرات جذرية، لأنها تنازع عامل الوقت الضيق ، فضلاً عن التركة الثقيلة التي خلفها سلفه عادل عبد المهدي ... ومع وجود أزمة مالية وهبوط كبير في أسعار النفط والتداعيات السيئة من انتشار وباء كورونا ، ترى كتل سياسية انه ليس من الانصاف الانتظار من حكومة عمرها ثلاثة أشهر احداث تغييرات كبيرة وإصلاح للمشاكل المتراكمة
ويقر المراقبون ان حكومة الكاظمي تسير في طريق وعرة ومزروعة بالعبوات، ولا توجد لديه كتلة سياسية كبيرة تدعم خطواته ، بينما المواطن الذي يعتبر الداعم الوحيد لحكومته لم يلمس تحسنا في الخدمات الأساسية خاصة ملف الكهرباء وتوفير فرص العمل لآلاف الخريجين .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو بعد انقضاء المئة يوم حكومة الكاظمي تفشل في تنفيذ برنامجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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