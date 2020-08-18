الرشيد يعلن رفع رواتب موظفي دوائر الدوله لشهر اب

اعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، عن رفع رواتب موظفي دوائر الدوله لشهر اب. وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم رفع رواتب موظفي دوائر الدوله المتحققه ارصدتهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة (نخيل)". واضاف "بأمكان الموظفين استلام مستحقاتهم من فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات".

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