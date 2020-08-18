2020-08-18 | 09:28
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اعتبر المدرب المساعد لنادي الصناعات الكهربائية، حيدر عبيد، أنه في حال اعتمدت أندية الدوري الممتاز على فحوصات زارة الشباب والرياضة لفايروس كورونا، فإن الدوري الممتاز "لن ينطلق الا بعد 3 سنوات".
وأوضح، أن "أغلب اللاعبين أجروا فحوصات جديدة في مكان آخر والنتائج كانت مغايرة، فاللاعبين لم تكن لديهم أي أعراض وهذه المسحة الخاطئة قد ندفع ثمنها كما حدث في الماضي مع الكابتن علي هادي واحمد راضي".
وأضاف، أن "هذا الأمر مقصود لأن أغلب الأندية وبسبب الضائقة المالية لا تريد المشاركة في الدوري الممتاز"، متابعاً "اذا اعتمدنا على فحوصات وزارة الشباب، فان الدوري لن ينطلق إلا بعد ثلاث سنوات".
وبرنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب: لو اعتمدنا على فحوصات الوزارة لكورونا فإن الدوري لن ينطلق الا بعد 3 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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