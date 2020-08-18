مدرب: لو اعتمدنا على فحوصات الوزارة لكورونا فإن الدوري لن ينطلق الا بعد 3 سنوات

وقال عبيد في حديث لبرنامج "صوت الملاعب" والذي يعرض على قناة السومرية، إنه "قبل 6 أيام أجرى نادي الصناعات فحوصات طبية في وزارة الشباب والرياضة ومن مجموع 28 شخصاً، أظهرت النتائج اصابة 16 شخصاً ومن ضمنهم انا".وأوضح، أن "أغلب اللاعبين أجروا فحوصات جديدة في مكان آخر والنتائج كانت مغايرة، فاللاعبين لم تكن لديهم أي أعراض وهذه المسحة الخاطئة قد ندفع ثمنها كما حدث في الماضي مع الكابتن علي هادي واحمد راضي".

وأضاف، أن "هذا الأمر مقصود لأن أغلب الأندية وبسبب الضائقة المالية لا تريد المشاركة في الدوري الممتاز"، متابعاً "اذا اعتمدنا على فحوصات وزارة الشباب، فان الدوري لن ينطلق إلا بعد ثلاث سنوات".

وبرنامج "صوت الملاعب" يعرض على قناة السومرية من الاحد الى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً ومن تقديم الإعلامي طه أبو رغيف.