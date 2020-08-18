تحقق وزارة الأوقاف الكويتية في شكوى تلقتها من عدد من المواطنين ضد إمام أحد مساجد الكويت.
ونقلت صحيفة الراي الكويتية ان "وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد محمد المطيري بدأ باستقبال الشكوى المقدمة من رواد أحد المساجد في محافظة العاصمة، بخصوص تجاوزات إمام مسجد ادّعى أن يوم القيامة سيكون في 2024، وتم تحويل الشكوى لجهة الاختصاص للتأكد منها، وسيتم اتخاذ اللازم تجاهها".
وذكرت الشكوى أن "الإمام كان يبث الرعب في قلوب الناس، وآخرها ما أعلنه في رمضان الماضي بقوله "ستسمعون صيحة فإذا سمعتموها فاسجدوا"، مشيرة إلى "إلقائه عدداً من الخطب المثيرة للجدل، ومطالبة بإعفائه من الإمامة".
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق بشكوى ضد إمام مسجد زعم تحديد يوم القيامة في 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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