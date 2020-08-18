التحقيق بشكوى ضد إمام مسجد زعم تحديد يوم القيامة في 2024

تحقق وزارة الأوقاف الكويتية في شكوى تلقتها من عدد من المواطنين ضد إمام أحد مساجد الكويت.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية ان "وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد محمد المطيري بدأ باستقبال الشكوى المقدمة من رواد أحد المساجد في محافظة العاصمة، بخصوص تجاوزات إمام مسجد ادّعى أن يوم القيامة سيكون في 2024، وتم تحويل الشكوى لجهة الاختصاص للتأكد منها، وسيتم اتخاذ اللازم تجاهها".

وذكرت الشكوى أن "الإمام كان يبث الرعب في قلوب الناس، وآخرها ما أعلنه في رمضان الماضي بقوله "ستسمعون صيحة فإذا سمعتموها فاسجدوا"، مشيرة إلى "إلقائه عدداً من الخطب المثيرة للجدل، ومطالبة بإعفائه من الإمامة".