بالفيديو: طفلة الـ 'كونغ فو' تبهر العالم... تدور 80 مرة خلال 60 ثانية!

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية كيف استطاعت تلك الطفلة أن تستخدم مرتبة عادية في الدوران بكامل جسمها لعشرات المرات دون أن تتوقف.
وتعتمد الرياضات القتالية على اللياقة البدنية العالية، ويتطلب إتقانها تدريبات شاقة تمنح اللاعب مرونة عالية وقدرة كبيرة على التحكم في أعضاء جسمه.
وتعد رياضة "كونغ فو" واحدة من أشهر الرياضات القتالية، التي نشأت في الصين وتحتاج إلى الجمع بين لياقة الجسم العالية والتركيز الذهني الكبير.
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